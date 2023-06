Día tras día el romance entre Nicola Porcella y la influencer trans Wendy Guevara ha dado de qué hablar y más ahora que ella se percató que el peruano estaría colgándose de su popularidad para que voten por él y no termine eliminado del reality.

Durante un LIVE de Instagram, Magaly Medina decidió responder las dudas de sus seguidores y no faltó quien le pidió su opinión sobre el romance que está teniendo Nicola Porcella en el reality ‘La casa de los famosos’ y ella añadió que todo sería para no ser eliminado: “Si no no te quedas y él parece que está dispuesto a quedarse y no le importa nada qué es lo que tiene que hacer”.

Finalmente, Magaly añadió que probablemente Nicola Porcella sería de las personas que por la popularidad harían hasta lo imposible: “Hay gente que por alcanzar sus objetivos pues...”.

