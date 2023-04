Tras las acusaciones en contra de Richard Acuña que se destaparon en el programa de Magaly Medina, circuló en redes sociales una foto en la que se ven a la ‘urraca’ muy feliz junto a Camila Ganoza y el hijo de César Acuña, desatando una serie de críticas en contra de la ‘urraca’.

Tras las acusaciones a Magaly Medina, en la que la acusaban de ser la amiga de Camila Ganoza y ser ese el motivo principal por el que tomó posición de defensa por ella, versión desbaratada por la ‘urraca’: “Esa fue la primera vez que yo vi a Camila, la segunda fue cuando se sentó acá”.

La ‘urraca’ además confesó que Richard Acuña tenía una relación cercana con su esposo, Alfredo Zambrano, la misma que ahora probablemente solo quedaría en “conocidos”: “Yo no tengo acercamiento con el señor Acuña y así lo tuviera, lo que el sentido común me dice, es que me ponga del lado del débil, de repente mi esposo haya perdido un amigo por nuestro trabajo”.

