No perdona nada. La ‘urraca’ dejó en claro que la favorita para los organizadores del ‘Miss Perú', no tendría nada que resalte más que una belleza normal, pero que no trasciende, además dejó en claro quién es su favorita en el certamen.

La preferencia sería porque viene de una familia reconocida en la farándula peruana, según Magaly: “Una bellezita normal, todo porque es la hijita de Bárbara Cayo, a quién le ganó Bárbara, ella es conocida por el ampay con Thorton, a quién le ha ganado esta chiquita que solo graba TikToks”.

Luego de escuchar sus declaraciones como ‘Miss’ sobre la educación, Magaly se mostró asqueada por la “respuesta cliché”: “Quítenla de mi vista caracho, que vaya un año a prepararse un poco, mándenla a la universidad, que estudie”.

