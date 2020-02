La periodista Magaly Medina puso el grito al cielo al ver cómo hablaron del look de la actriz Anahí de Cardenas, quien lucha contra el cáncer de mama.

Magaly Medina tildó de "bruta" a Cathy Sáenz por hablar de Anahí de Cardenas al rajar del look que llevó a una reciente alfombra roja.

"Qué tal Cathy Sáenz decirle a una persona, ¿el cáncer va o no va?

Me parece y lo voy a decir con todas sus letras y espero que no me denuncie, bruta, eso es ser bruta, insensible y sin corazón, si te ponen a conducir un programa de espectáculos, mínimo entérate, lee

y la pones ahí para que la critiquen, personas que derepente ni saben qué está pasando", señaló Magaly.