Magaly Medina criticó duramente a Gisela Valcárcel por no resaltar el aporte de Edson Dávila, el popular ‘Giselo’, en ‘América Hoy’.

Durante un live en Instagram, la ‘Señito’ habló del papel de ‘comunicadora’ de Ethel Pozo, además, elogió a Janet Barboza y Brunella Horna, pero se olvidó de ‘Giselo’.

“ Yo creo que Ethel es una gran comunicadora y no lo digo desde otro plano que no sea el familiar. Tanto ella como Janet y Brunella, siento que se complementan y manejan una gran sensibilidad. Las 3 son una columna vertebral, y pese a los detractores, es porque están haciendo las cosas bien ”, expresó la rubia,

En la última edición de ‘Magaly TV: La Firme’, la ‘Urraca’ se tomó unos minutos para analizar las declaraciones de Gisela.

“Gisela es muy mezquina con Edson, es muy mezquina con quien empezó como bailarín imitándola a ella en su programa porque a él no lo menciona. Ella dice que las columnas vertebrales son la tontita de Brunella, la exbataclana y su hija, que es la imagen de falsedad personificada. La disforzada, que heredó todo el disfuerzo de ella ”, sostuvo Medina.

“ ¿Y qué me dices de alguien que le aporta espontaneidad, que le aporta chispa, que le aporta humor, aunque sea troleando a una de ellas, lo que es la parte más divertida de ese programa? No hay otra parte más divertida que cuando Edson trolea a una de ellas. Sobre todo a la que se la quiere dar de gran periodista y comunicadora, porque ella ya se olvidó que era una conductora cualquiera de unas caravanas que hacía su marido. O sea ya se olvidó de eso ”, agregó.

La conductora de TV, evidentemente indignada, no dudó en salir en defensa de ‘Giselo’.

“Esto lo vengo diciendo yo hace dos años. Incluso le he dedicado informes completos a Edson, porque me parece que aporta con su humor, es rápido, es agudo y justamente eso es lo que las personas que ven ese programa aprecian. Y es un poco miserable de su parte no reconocerlo y eso es hasta discriminador. Qué discriminadora ”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR