Magaly Medina, cansada de las críticas dirigidas a Leslie Shaw por varios artistas, ha decidido responder enérgicamente, especialmente contra Handa, quien inició la controversia contra la intérprete de la ‘Faldita’.

A pesar de ser invitada al set de la ‘urraca’, la artista terminó siendo desairada y avergonzada en pleno programa. La confrontación evidencia tensiones en el ámbito artístico y destaca el papel incisivo de Medina en la cobertura de estos conflictos.

“No la conocíamos, no te hubiera invitado si no hubiese sido por toda la tiradera contra Leslie Shaw. Agradécele a ella. ¿Te enorgulleces de haberte aprovechado de Leslie Shaw? Es marketing todo esto. Ya que no triunfen afuera, al menos acá. Yo no he escuchado tu música, la verdad”, comentó Magaly Medina.

Luego continuó con: “uno triunfa y los demás se le peguen. Leslie ha traspasado con su música porque si no no le hubieses hecho ni caso. ¿Por qué Leslie tiene que ser la unión? Mamasita, aterriza, en Colombia, ha funcionado porque están con algunas cabezas en la industria. Es un negocio como familiar. Maluma, Karol G eran amigos de J Balvin”.

Magaly Medina sobre el beso de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “es parte del show”

Magaly Medina expresó su opinión sobre el reciente beso entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en la última edición de Bailando 2023. Según la reconocida periodista, el conductor argentino ha convertido su vida personal en un espectáculo constante, y este último acontecimiento no hace más que confirmar esa tendencia.

Según la conductora de TV, el presentador argentino ha convertido su vida personal en un espectáculo constante, y este último acontecimiento no hace más que confirmar esa tendencia.

“Él va a buscarla para darle un beso delante de todas las personas y le agarra la cara y le planta un beso, o sea, eso es una oficialización (…) Además, la besa con una confianza”, contó Magaly Medina.

Luego continuó con: “es parte del show, él hace show de su vida personal, igual cuando ha salido con otras chicas del Bailando, él nunca las ha escondido, las ha besuqueado”.

Para Magaly Medina, este romance tiene una fecha de caducidad y sería hasta que finalice el programa Bailando 2023.

“Este romance puede ser mientras dure el Bailando o puede ser un romance que pueda tener futuro”, agregó.