Magaly Medina no puedo evita opinar sobre los últimos Tik Tok que realizan Vania Bludau y Mario Irivarren. Para la “urraca”, serían muy vulgares.

“Ahora están haciendo sus Tik Tok bien vulgares. Esa sarta de vulgaridades, está bien que sea un Tik Tok, no me vas a faltar el respeto no?”, opinó Magaly Medina en su programa “Magaly TV La Firme.

Asimismo, Magaly Medina arremetió contra Mario Irivarren al decir: “No soportaría un novio así que me haga esas cosas vulgares. ¿Dónde está la fineza?”.

Por otro lado, Magaly Medina cayó a Vania Bludau, al decir que ella no usa mascarilla porque en Miami no es obligatorio. Le recordó no hacerse la “diva” porque cualquiera puede ir a Miami.

Magaly Medina a Vania Bludau tras Tik Tok con Mario Irivarren | OJO

