La periodista Magaly Medina le respondió a Janet Barboza y Ethel Pozo tras las declaraciones que las conductoras de “América Hoy” realizaron el viernes por la mañana respecto a su entrevista a Sheyla Rojas.

Durante el programa “Magaly TV La firme”, la ‘urraca’ hizo énfasis en que las críticas contra Sheyla Rojas no son por “por haber dejado que el papá se lleve a su hijo”, sino por la vida que eligió en lugar de “llevarse” al niño a México.

“¡No, no la hemos destruido por eso! ¡Entiende! ¡Entiende! Te faltan neuronas, por eso solo podías conducir “movidas” nada más, porque no te daba la cabeza, el cerebro no te da para más, no la hemos destruido por eso, el Perú entero te podría explicar que la hemos destruido por lo que hace, la vida que lleva y que ha preferido dejar que su padre se lleve a su pequeño, que dicho sea de paso está súper bien cuidado, pero antes que ella llevárselo a México”, expresó Magaly Medina.

“Ella ha preferido las juergas, la hemos visto yéndose y reconocer que se fue a México invitada, pagada por un jugador de fútbol, cuando el jugador de fútbol ya no le dio los gustos, ella misma se lo contó a mi reportero, fueron y encontraron “agricultores” que les podían dar mejores lujos”, agregó.

Según la periodista, Ethel Pozo y Janet Barboza trataron a Sheyla Rojas “como si fuera Lady Diana”. “Para Ethel su condición de mamá la hace intocable (...) ¿una persona es mamá y es intocable? Entonces no hagas televisión, Ethel”, sentenció Magaly Medina.

