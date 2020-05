Magaly Medina reveló unos chats privados entre el futbolista Pedro Aquino y la modelo argentina Xoana González.

El jugador de la selección peruana habría escrito a Xoana pese a estar casado con Katherine Fernández, con quien tiene hijos.

Incluso, el futbolista habría intentado tener una amistad “discreta” con la modelo, quien rápidamente le aclaró que tenía novio.

“¡Escándalo! Futbolista casado de la selección tira flores y maicito a Xoana González”, se escucha en el avance mientras se ven dos conversaciones.

CONVERSACIÓN ENTRE PEDRO Y XOANA

Futbolista: “Si sabes quién soy vedad, espero no incomodar, amiga”.

Xoana González: “Sí obvio, sé quién eres”.

Futbolista: “Sabes hace mucho quería escribirte”.

En la segunda conversación se ve que el deportista pide a la modelo que sea discreta, mientras que ella le hace el “pare” y le advierte que tiene pareja.

Futbolista: “Pero de hecho también estaba con mi esposa pues, ahora que ando separado dijer ahora le escribiré. Pero biste no me gusta nada el escándalo, quiero una amistad bien discreta, si me entiendes?”.

X.G.: “Y estoy con novio”.

Futbolista: “Si, claro sí lo sé, pero no te dejan tener una (...)”.

