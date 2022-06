Melissa Paredes generó polémica hace unos días al asegurar que el ‘Gato’ Cuba y su familia temen que su hija pase por una ‘Cámara Gesell’. Magaly Medina explotó contra la modelo ya que - según ella - por esa cámara solo se pasa si la víctima pasó por hechos graves de violencia y lo vio como un “chantaje”.

La ‘urraca’ comenzó por dejar en claro que Melissa Paredes no le inspira ningún respeto: “A mí, las personas que chantajean a otras, realmente les tengo muy poco respeto, a Melissa Paredes yo no le tengo ningún respeto, su calidad moral, su calidad humana no vale un peso”.

Además, afirmó que en la nueva estrategia creada por Melissa y su abogado, ella estaría usando a su pequeña como un arma: “Pero meter a su hija, arriesgar a su hija, usarla como un arma, lo hacen muchas mujeres, muchos hombres cuando se separan y quieren conseguir cosas de la otra parte, utilizan a sus hijos y eso es lo que ella está haciendo, está usándola como arma”.

Magaly dejó en claro que pasar por la ‘Cámara Gesell’ es señalar una agravante: “Amenazarlo a cargo de qué, de qué nos va a denunciar, de que le pegó, de que la violentó, de que la tocó, de qué, me parece una locura de verdad”.

