Las diferencias saltan a la vista y Magaly Medina no podía evitar comentarlas, luego de ver cómo Paolo Guerrero comparte feliz con la familia de Ana Paula Consorte y hace muchas cosas que no hacía con Alondra García Miro, con quien mostraba un romance más frío.

“Se le nota, es evidente que es cariñoso, que es meloso, que tiene momentos románticos que comparte con la familia”, fue así como Magaly comenzó a revelar las diferencias entre las dos parejas de Paolo Guerrero, siendo la última en la que se le ve más enamorado que nunca: “A él no le molesta que ella grabe todo, parece que Paolo siente otro tipo de enamoramiento que no sentía con Alondra, con ella no se veían esas demostraciones de amor”.

Paolo y Alondra estaban comprometidos, pero la boda nunca llegó y Magaly aclaró que quizá era porque ella no era la que él quería para una boda: “Lo que creo que él no quería era casarse con Alondra, pero no quiere decir que no lo quiera hace con otra mujer”, deslizando la posibilidad que el temor no sea al matrimonio, sino a con quién se casaría.

Según la ‘urraca’, Doña Peta habría influido en que Paolo y Alondra continúen con su relación: “Parecía que él no estaba enamorado de ella desde hace mucho, de repente estaban para complacer a Doña Peta que era la más empeñosa, ahora Paolo Guerrero sí parece enamorado de esta chica”.

