En más de una ocasión, el programa de Magaly Medina sacó al aire los trapitos sucios de John Kelvin que eran perdonados por Dalia Durán, pero todo terminó cuando la cubana resultó golpeada por el cantante, a quien acusó de intentar violarla.

“Nosotros no vamos a aplaudir la libertad de John Kelvin”, fue así como Magaly comenzó la crítica en contra de John Kelvin y los que celebraron la supuesta “justicia” para el cantante, quien estaría saliendo libre en las próximas horas.

La crítica de la ‘urraca’ no solo llegó a sus amigos artistas, también al órgano judicial que le habría fallado: “Resulta que ahora a Dalia Durán la han cacheteado y la justicia le ha dicho, tú me has mentido, ya pues, ya te agredió, pasaron 15 meses, y de lo otro no sucedió, no existe y eso es mentira, porque el examen médico indica lesiones genitales y para genitales”.

Otro de los motivos que desaprobó Magaly Medina, fue que usen el consumo de cocaína de John Kelvin como defensa de sus actos: “Además, John Kelvin dio positivo a cocaína en su sangre, de eso se agarró el abogado, alegando que estaba bajo los efectos de la cocaína y eso para mí debería ser una agravante”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO