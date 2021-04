La periodista Magaly Medina habló sobre el regreso de Gino Pesaressi a la televisión, al ser contratado como conductor en el programa “En Boca de Todos”.

La “urraca” rajó y dijo desconocer los criterios de su contratación, cuando el muchacho no traspasa las pantallas.

“Gino Pesaressi ha sido resucitado por el programa En Boca de Todo, Gino que fracaso enormemente cada vez que lo han puesto a co-conducir un programa y yo no sé cuál es el criterio”.

Agregó que el muchacho no tiene carisma frente a cámaras. “Es tan intrascendente que nadie lo recuerdo, por eso les pongo la cara. Él estaba con Tilsa en un programa de Latina, pero no tiene nada de carisma ni ángel para estar frente a cámaras”.

Por si fuera poco, reveló que en alguna oportunidad le hablaron de él para que forme parte de los inicios de “Magaly TV La Firme”, pero ella no rechazó. “Alguna vez me hablaron de Gino Pesaressi, pero dije que no, si el chico parece un mueble, no pasa nada, no funciona. Para estar en televisión hay que tener algo más que buena gente”.

