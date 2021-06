La exchica reality Alexandra Méndez, ‘La Chama’, está lejos de Perú, y desde el extranjero contó qué es lo que extraña de nuestro país. Para sorpresa de muchos dijo que a Magaly Medina.

Alexandra Méndez aseguró que no le molesta que Magaly Medina la tilda de “Embajadora” tras su reciente viaje a Tulum, México.

Para un diario local, ‘La Chama’ respondió: “Lo que más extraño de Perú es el ceviche y a Magaly Medina. (…) Aún no sé (cuando regresa), pero extraño mucho Lima”.

Agregó que extraña las declaraciones de Magaly Medina sobre el mundo del espectáculo, por lo que por su parte no tuvo problemas con lo que decía la periodista. “Me causa gracia lo que diga la gente que no conozco. Además, yo conocí Tulum hace cinco años y he ido tres veces”, señaló.

Según Alexandra Méndez, su último viaje a Tulum fue con sus ahorros, aunque fue sincera en decir que no tendría problemas en recibir invitaciones.

“Fui sola y allá me encontré con amigas. Es difícil escoger (una pareja), por eso sigo soltera”, señaló para Trome.

