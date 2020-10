Magaly Medina sorprendió a todos sus seguidores al aparecer por primera vez junto a su esposo Alfredo Zambrano en su canal de Youtube contando detalles inéditos de su matrimonio.

Y es que lo que más le sorprendió al público fue ver al notario frente a cámaras revelando cómo fue todo el proceso de conquistar a la conductora de espectáculos. Incluso se animó a comentar cuándo fue que le robó el primer beso a la ‘Urraca’.

“El 8 de diciembre te di el primer beso en una reunión de amigos, en una casa grande donde estábamos. Y al día siguiente, cuando yo pensé que era tu enamorado, me choteaste”, dijo entre risas.

En ese instante, Magaly contó que en ese momento ella no deseaba tener ningún romance con nadie, pues recién había salido de la cárcel.

“Si oye, me comenzó a dar vino y vino, y es fatal para mi y me chapó a la descuidada (...) Cuando hablamos por teléfono le dije que teníamos que hablar un par de cositas (...) Y le dije: ‘aquí no pasó nada, yo ayer había tomado bastante, entonces creo que mejor así mejor seguimos siendo amigos del mismo grupo de siempre’”, expresó.

