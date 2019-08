La periodista Magaly Medina aplaudió en su programa "Magaly TV La Firme la actitud de Jazmín Pinedo frente a la presunta agresión verbal de Nicola Porcella a su expareja Angie Arizaga.

La “Urraca” recordó lo dicho por Jazmín Pinedo en “Mujeres al Mando” con lágrimas en los ojos, tras el ampay de su amigo Nicola Porcella dentro de una discoteca y frente a Angie Arizaga, con una actitud como si estuviera declamandole.

“Ese día me pareció valiente de su parte decirle públicamente a un amigo, porque ella ha dicho eso, que le diga: ‘Te hemos tratado de ayudar’ (...) Osea esa amiga sabe de lo que está hablando, ella ahí te quitó su apoyo, dijo que las imágenes eran indefendibles”, dijo Magaly Medina.

Sin embargo, resaltó que tras estas fuertes palabras, Jazmín Pinedo no volvió a hablar más. “Jazmín Pinedo lo dijo en su programa, claro que luego se quedó calladita, no sé si la mandaron a callar, no se si le dijeron: ‘no lo malogres mal’”.

Recordemos que Jazmín Pinedo reprochó con la voz entrecortada la actitud de Nicola Porcella.