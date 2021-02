Magaly Medina arremetió en su programa contra Mayra Goñi luego de escuchar su justificación de su viaje a Miami y su hospedaje en un hotel en la Isla de Antigua, cuyo costo por noche es de 2 mil 200 dólares.

“Qué bien la pasa en las noches de Miami y la vemos en un restaurante junto a otras chicas guapas”, dijo Magaly Medina para luego leer lo que dijo en el programa “En Boca de Todos”.

“Según ella y lo dijo en En Boca de Todos, está con el propósito de crecer internacionalmente, una de sus metas del año pasado, si claro, si lo vemos en la discoteca”, agregó la “urraca”.

Seguidamente, Magaly Medina le recordó a Mayra Goñi que no son tontos. “Es que esta chiquita cree que somos tontos. Ahi nomas tenemos a Anna Carina que está luchándola, poniendo su propia plata y todo cuesta plata”.

“Ésta que solo ha soltado sus gallos un par de veces acá, que no tiene disquera, que no tiene un manager, que no ha cautivado a nadie, que no tiene un Sergio George, creen que ella en las noches, en las fiestas de Miami, va lograr internacionalizarse, hay por favor, hay que estar bien tonto para creer su argumento. Ahora resulta que te internacionalizas saliendo a las fiesta de noche”, finalizó.

