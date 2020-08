La periodista de espectáculos, Magaly Medina, decidió pronunciarse y expresar su indignación contra Silvia Cornejo, quien fue denunciada por su esposo Jean Paul Gabuteau por chocarle su carro al encontrarlo supuestamente con otra mujer

Este escándalo hizo que la pareja terminara en la comisaría de Monterrico. Al respecto, la conductora rechazó los actos de la modelo.

“Se ha vuelto a pelear con su esposo Jean Paul Gabuteau, este no es el primer escándalo que ellos dos protagonizan. Ella se ha abalanzado en el moderno carro de su marido. Al parecer, ellos estarían viviendo en casa separadas y ella está bastante enojada”, manifestó.

“Yo no sé porque las mujeres hacen el ridículo por un hombre que de repente no vale la pena, no merece tanto exponerse. Ella una figura pública, ex Miss Perú se está exponiendo al ‘chismoseo', al comentario. Si se quiere ir, que se vaya. ¿Por qué chocarle el carro?, ¿Por qué perseguirlo? Una mujer que se respeta no hace esos papelones”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR