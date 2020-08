La conductora Magaly Medina celebró que por fin recuperó su cuenta de Instagram luego de ser hackeada la noche del domingo.

Al inicio de su programa, la “urraca” aseguró que los hackers no fueron los del grupo “La Beba Army”, pues ya se llevan bien:

“El día empezó mal, me hackearon, hackearon mi Instagram. No, y no fueron los de la Beba Army, no, porque ya los del ¡Gaaa! son mis fans, son mis followers, mis seguidores también, ya me amisté con ellos”, señaló Magaly Medina entre risas.

Asimismo, Magaly Medina reveló su hipótesis sobre el hackeo, pero celebró que ya recuperó su cuenta de Instagram: “Yo creo que algún vago por ahí que no tenía nada que hacer. Pero eso eso ya pasó”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Silvia Cornejo le puso GPS a su pareja, según denuncia

Silvia Cornejo le puso GPS a su esposo, según denuncia -OJO