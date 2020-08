Jofree Zárate, director regional de esta organización Miss Perú en Arequipa desmintió a Gisela Neyra, exparticipante, quien señaló que le propusieron un arreglo económico tras obtener la anhelada corona.

“Al día siguiente que me coronan me piden 1,500 dólares (...) Una conversación que tuvimos y donde él explica que la corona del año pasado se vendió a 30 mil dólares”, expresó la exMiss Arequia, denunciando corrupción.

Ante estas declaraciones, Jofree Zárate pidió disculpas a la organización del Miss Perú y a Jessica Newton.

“Quiero iniciar el video pidiendo las disculpas respectivas a la organización del Miss Perú, a nuestra directora Jessica Newton por los videos, los audios expuestos en el programa de Magaly Medina. Es muy lamentable que tengamos que estar pasando por todo esto ya que en ningún momento por mi parte ha habido algún conocimiento o algún ofrecimiento de algún tema relacionada con el pago de la corona nacional”, dijo en un video.

Jofree Zárate agregó nunca haber solicitado dinero a la exMiss Arequipa. “Quiero aclarar que el comentario que brindo, no estoy asegurando algo, están trasgiversando algo. Lo que sucede en este audio es que hablamos de una manera privada, que me graban a mis espaldas y hago una interpretación de lo que estamos conversando, más no estoy afirmando que sea real ni estoy proponiendo nada”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Daddy Yankee baja más de diez kilos y luce diferente

Daddy Yankee baja más de diez kilos y luce diferente -OJO

TE PUEDE INTERESAR