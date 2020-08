La modelo Andrea Miranda se pronunció sobre los chats con Sebastián Lizarzaburu en la que ella le pregunta si aún siente algo por ella. Esta conversación ocurrió el pasado 11 de julio.

Andrea Miranda asegura que Ray Sandoval conoce de estos chats. “Ay sí pero, igual eso es lo que quería aclarar. Sobre los pantallazos de ese día mi pareja lo sabe”.

Además, la modelo dijo que le escribió al “Hombre roca” junto con su pareja, Ray Sandoval, futbolista del Sporting Crista. “Ese día de la conversación, él estaba a mi costado y no tengo por qué decir por qué fue la conversación, creo que solamente queda para mí y para mi pareja”.

En el programa “Magaly TV La Firme”, Sebastián Lizarzaburu dejó en claro que él nunca coqueteó con ella y que a las justas le contestó el mensaje porque estaba preocupada por su mamá.

“MAL DE LA CABEZA”

En entrevista con Trome, Sebastián Lizarzaburu confirmó que Andrea Miranda sí le escribió, por lo que él cree que ella está mal de la cabeza.

“Sí. Me comentó que se sentía mal porque su mamá estaba delicada, pero luego me dijo: ¿aún sientes algo por mí? Le respondí que estaba mal de la cabeza y que su novio estaba peor que ella. Doy gracias a Dios ya salió de mi vida, estoy tranquilo, ahora solo me dedico a mí, mi hija y trabajar”, respondió Sebastián Lizarzaburu.

VIDEOS RECOMENDADOS

Evelyn Vela revela lo que hay realmente entre su amiga Melissa Klug y joven futbolista

Evelyn Vela revela lo que hay realmente entre su amiga Melissa Klug y joven futbolista -OJO

TE PUEDE INTERESAR