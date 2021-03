¡Fuertes declaraciones! Magaly Medina no dudó en responder con todo a Toño Centella, quien viene infringiendo las normas de bioseguridad realizando ‘privaditos’, pese a que estos eventos están prohibidos por el Gobierno peruano, con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En las imágenes se puede apreciar al cantante chichero cantando en una fiesta donde mínimo habían más de 100 personas, en el distrito de Villa El Salvador.

“Alucinado es, no le importa su salud, que no hay camas UCI, si no hay oxigeno, todos están preocupados por el trago, la cerveza... Pero bueno, cada uno cuida su salud, nosotros no somos la policía, es responsabilidad de cada uno. Nosotros no vamos a hacer de inspectores”, comenzó diciendo la conductora de espectáculos.

“Déjame decir que nosotros no perdemos tiempo en gente como tú, ya no. A menos que te vayas a un ‘telo’ con tu ex, ahí sí. Bien desubicadito ah...”, agregó la popular ‘Urraca’.

