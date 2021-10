¡Fuerte y claro! Magaly Medina no se calló nada y se refirió a las últimas declaraciones que brindó Melissa Paredes en “América Hoy”, para defenderse del ampay emitido donde se le ve besando apasionadamente al bailarín Anthony Aranda, con quien presuntamente le habría sido “infiel” a su esposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

Y es que la popular ‘Urraca’ estuvo acompañada del psicoterapeuta Tomás Angulo, para analizar el comportamiento que había mostrado la actriz durante el programa matutino.

“La televisión es un medio muy hipócrita. Si (Ethel, Janet y Melissa) estas tres se abrazaban, rajaban de todo, parecían íntimas amigas, hablaban de sus relaciones mutuas... Hipocresía pura”, comenzó diciendo.

“Yo creo que si tú me pescas un infidelidad, en lugar de sacarle provecho a eso, me dices: ‘acepta que fuiste infiel, pide disculpas públicas humildemente, la gente te va a crucificar, pero habrás dicho la verdad’. Nadie le dijo eso, que sea sincera”, agregó Tomás.

En ese sentido, la figura de ATV comentó que no le cree ni una palabra a Melissa Paredes, pues asegura que se está victimizando para no quedar tan mal públicamente.

“Ella fue sin prepararse, fue a victimizarse, a no reconocer lo que había hecho, fue a echarle la culpa al marido. ¿Qué le vamos a creer a Melissa Paredes que el esposo sabía que le gustaba el bailarín? (...) No ves que un hombre se va a quedar a dormir contigo en tu cama tranquilo con esa noticia... No pues, ¿a quién quieres engañar?”, expresó la conductora.

