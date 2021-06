La conductora Magaly Medina dio un contundente mensaje al inicio de la reciente edición de “Magaly TV La Firme” en torno a los resultados preliminares del proceso electoral, donde Pedro Castillo (Perú Libre) sigue en primer lugar con una ventaja de más de 70 mil votos sobre Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Debido a que Castillo - en su momento - dijo que iba a eliminar los programas de espectáculos, la periodista respondió a los detractores que le preguntaron si se irá del país.

“Todos los peruanos tenemos que reconocer el otro 50% del país que no votó como nosotros queríamos y que no tiene las mismas ideas que nosotros. Hay gente que dice por qué no migras, por qué no te vas. No todos los peruanos tenemos esa posibilidad o no queremos dejar nuestro país. Yo, por lo menos, alguien que me ha dicho en algunas redes sociales: Magaly, cuándo compras tu pasaje. Yo puedo comprar mi pasaje cuando así me plazca”, comentó la popular ‘Urraca’.

Además, recordó que ella nunca dijo que abandonaría el Perú si ganaba el dirigente Pedro Castillo.

“Yo nunca he dicho en esta contienda que si gana fulano o mengano, me voy de este país. A mí no me pongan palabras en mi boca que no he dicho. Que sea el deseo de muchos que yo me vaya de la televisión, ¡esa es otra cosa!, pero a mí que me saquen, pero yo por decisión personal no me voy a ir”, agregó

“He visto tantos gobierno pasar, como todos los peruanos pujantes emprendedores, nosotros no ‘mamamos’ del gobierno, no vivimos de un presidente u otro. Nosotros los periodistas no le estamos robando a nadie, absolutamente”.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR