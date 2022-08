Magaly Medina se mostró bastante indignada con las últimas declaraciones que dio Sofía Franco, asegurando que ahora es la “nueva consejera” de su aún esposo, Álvaro Paz de la Barra, quien se encuentra en el ojo de la tormenta pública luego que Jamila Dahabreh confirmara que sí tuvo un romance oficial con él.

Frente a ello, la popular ‘Urraca’ presentó extractos de las palabras dichas por la exconductora de televisión durante su enlace con el programa “En boca de todos”, tildando el hecho como “desafortunadísimo”.

“¿Cómo puede decir que es un proceso de sanar nuestras heridas como pareja? El proceso después de lo que vinos, era sanar las heridas cada uno por separado ¿Qué te importa si él sana o no sus heridas? Tú tienes que sanar las tuyas, tú no las has sanado. Tú sigues siendo una persona que todavía tiene la autoestima baja y poco amor propio”, comenzó diciendo la figura de ATV bastante molesta.

Asimismo, la periodista de espectáculos no dudó en recordarle a la actriz que en una relación lo que tiene que primar es el respeto, valor que a ella se lo faltó notablemente el exalcalde de La Molina cuando la humilló públicamente.

“Dos personalidades que se casaron, tóxicas ambas... Tú tóxica por resistir todo eso, aguantar todos eso. Luego, por permitir eso de un hombre que te mandó a prisión, te mandó a dormir a una cárcel y luego habló pestes de ti públicamente, poniendo tu reputación por los suelos”, finalizó diciendo Magaly Medina.

