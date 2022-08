Magaly Medina no dudó en recordarle a Sofía Franco el calvario que vivió al lado de su aún esposo, Álvaro Paz de la Barra hace algunos años atrás, luego que este afirmara públicamente que la exconductora era una ludópata y que tenía problemas con el alcohol.

“No me digan que no es una taradez mayúscula o nos está queriendo contar un cuento de que su relación ahora es maravillosa, tanto así que ahora hasta la consejera es. Yo ese cuento no me lo como por nada del mundo”, comenzó diciendo indignada la presentadora.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ hizo bastante hincapié en el escándalo que protagonizó Sofía Franco y el exalcalde de La Molina hace algunos meses atrás, y cual dejó a la actriz tras las rejas.

“Ya no se acuerda todo lo que vivió y sufrió con Paz de la Barra. Un hombre que te mandó a prisión, te mandó a dormir a una cárcel y luego habló pestes de ti, poniendo tu reputación por los suelos y eso para ella solo fue desafortunado... Esto es el colmo”, agregó la figura de ATV.

