Fiel a su estilo. Magaly Medina no se calló nada y arremetió contra Sofía Franco, quien en la última edición de “En boca de todos” decidió responderle a Jamila Dahabreh, luego que afirmara que sí mantuvo una relación sentimental con Álvaro Paz de la Barra.

Y es que para la conductora de ATV, Sofía necesitaría ayuda profesional por decir que ya olvidó el pasado y vive una “buena relación” con el exalcalde de La Molina.

“Ahora ella es la consejera de Paz de la Barra, ella le dice lo que tiene que hacer. Seguro le dijo que Jamila no le convenía, le dijo todos los chismes, rumores que se dicen la calle, en las casas televisoras, seguro se lo contó con pimienta, comino y sal, bien aderezado, para convencerlo que esa chica no le convenía”, comenzó diciendo.

“Ahora es la vocera del exalcalde, la mujer maltratada, humillada públicamente, la que él y su familia denigraron públicamente, olvidándose que era la madre de una pequeño niño. Ahora es la empoderada. Se dan de señoronas luego de que las vimos en un papel patético. ¡Que ridícula se le ve!”, agregó la popular ‘Urraca’ bastante indignada.

En ese sentido, la periodista de espectáculos señaló que su molestia hacia Sofía Franco era tal, que hasta le “malogró el almuerzo” cuando la vio declarar para el magazine de América TV.

“Que baja autoestima tiene, le hizo falta terapia antes de irse a México (...) Se mira al espejo y no se quiere. Necesita un apoyo emocional porque desde aquel incidente, necesita ayuda hasta el día de hoy. Me da una rabia personal, me arruinó el almuerzo”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO