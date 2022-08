Sofía Franco se enlazó en exclusiva con el programa “En boca de todos” para responder todas las afirmaciones que hizo Jamila Dahabreh, luego de confirmar que mantuvo un romance oficial con Álvaro Paz de la Barra.

Y es que en un momento de la entrevista, la exconductora de televisión se mostró bastante fastidiada con los conductores del magazine, al ser cuestionada por su expareja.

En ese sentido, Sofía inició su enlace desde México, contando su debut en la actuación junto a grandes famosos. No obstante, al ser inmediatamente cuestionada por la polémica relación entre la modelo y su aún esposo, no dudó en lanzar un peculiar comentario.

“Chicos, ¿Cómo están? Buenas tardes a todo ‘En boca de todos’. Me he escapado un momento para poder conversar con ustedes porque de hecho por quererlos y porque el público está pendiente del programa, sin embargo, ya veo de donde vienen las insensateces. ¿Para eso se quieren conectar? Me están robando mis minutos de vida”, comenzó diciendo entre risas.

Luego de unos minutos, la también actriz decidió soltarse y se mandó con todo para responderle a Jamila Dahabreh, dejando entrever que la modelo sí habría sido “la manzana de la discordia” en su matrimonio con el exalcalde de La Molina.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO