Fuertes declaraciones. Pedro Castillo estuvo como invitado especial en la última edición del programa de Andrés Hurtado, donde se comprometió a entregar más de S/ 4 millones de soles a los niños que padecen cáncer. Sin embargo, según el espacio que conduce Beto Ortiz, esas promesas solo fueron “un espectáculo de televisión” ya que tres meses después, ese dinero no ha sido donado a los pequeños.

Frente a esta acusación, el programa de Willax TV se contactó con el presentador para que responda sobre el tema, pero el padre de Josetty y Génesis Hurtado llamó bastante la atención por su actitud prepotente hacia el periodista.

“¿Tú, quién eres? ¿No sabes el tema o no escuchaste la llamada del presidente a todo el país o no viste mis 7 titulares?”, comenzó diciendo Andrés. “Yo estoy leyendo el registro, Don Andrés (...) ¿podemos hablar con respeto? Yo solo le estoy preguntando en aras a la transparencia”, respondió el reportero inmediatamente.

“¿Y a mí que me interesa tu opinión? (...) A ti por difamación, porque tú no sabes, tú me tocas y yo te desgracio, mira, grábame, yo te voy a contestar el sábado, algo que no es, quieres hacer tu show... Me vas a conocer quién soy”, agregó el conductor de Panamericana Televisión.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO