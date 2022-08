Sin pelos en la lengua. Rodrigo González no se calló nada y se refirió a las recientes declaraciones que dio Sofía Franco sobre Jamila Dahabreh y el romance que habría vivido con su aún esposo, Álvaro Paz de la Barra.

Y es que el conductor de “Amor y Fuego” señaló que la expresentadora, quien hoy vive en México, ya no le importaría su matrimonio con el exalcalde de La Molina, pero sí su patrimonio.

En ese sentido, el popular ‘Peluchín’ afirmó que Sofía estaría sacando “su verdadera cara” y ya no disimularía que, lo que le interesa de Paz de la Barra, es solamente economía.

“Es de mal gusto hablar de una pareja, ya no solo se está metiendo con su marido, sino con su bolsillo. Ella ya no se está preocupando por el matrimonio, sino por el patrimonio, que es en realidad lo que siempre le preocupó e interesó. Ya no disimula”, sentenció González.

“Increíble es que tú hayas vuelto con él y fingir un matrimonio y sigues formando parte de eso. Menos mal que no querías seguir con la novela”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO