Sin pelos en la lengua. Sofía Franco sorprendió a propios y extraños al enlazarse EN VIVO con el programa “En boca de todos”, donde no pudo evitar ser consultada sobre las últimas declaraciones de Jamila Dahabreh, quien aseguró que la exconductora de televisión no firmaba aún el divorcio con Álvaro Paz de la Barra porque no se habría llegado a un acuerdo económico.

Y es que frente a estas afirmaciones, Sofía se mostró bastante incómoda al referirse sobre la modelo, pero terminó por criticarla fuertemente por haberse referido a ella sin tener prueba alguna.

“Yo no estoy en guerra con nadie, estoy más bien en una etapa muy bonita, he retomado desde hace un año el diálogo directo con Álvaro (...) Yo estoy acá en México haciendo carrera nuevamente lo que me gusta y él está con nuestro hijito, que es lo más importante para ambos, por eso hay que cuidar el tema de los chicos”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Sofía Franco no dudó en ‘jalarle las orejas’ a Jamila por haberle presentado a su pequeña hija al actual alcalde de La Molina, asegurando “que fue demasiado pronto” y más aún tratándose de un hombre que no está divorciado.

“Yo veo que se sienta la otra persona (Jamila Dahabreh) a hablar de menores y en lo personal, si yo he conocido a alguien en este año y por el poco tiempo, no corresponde presentarle a mi hijo jamás a alguien que yo no sé si en un futuro pase algo con esta persona, menos si no está divorciado”, expresó la aún esposa de Paz de la Barra.

