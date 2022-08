Sofía Franco dio una entrevista al programa “En boca de todos” este 19 de agosto de 2022. Durante el diálogo, Javier Rojo hizo la siguiente pregunta: “¿Ahora vos tenés pensado o sientes que pueden llegar a volver o querés cerrar la relación definitivamente?”. “Mira, yo no voy a hablar de momentos de nosotros donde yo he visto un nuevo Álvaro, donde él ha hecho su mayor esfuerzo por quizás retomar la relación, sin embargo nos hemos dado un tiempo y bueno, yo no lo voy a justificar, él sabrá las cosas que hace bien, él igual está pendiente de que uno no se sienta mal, pero hay que hacer las cosas bien, definitivamente, para que estas cosas no sucedan”, fue la respuesta de Sofía Franco.