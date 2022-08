Sofía Franco sacó las garras y defendió el patrimonio que - según ella - le corresponde a su menor hijo, fruto de su matrimonio con Álvaro Paz de la Barra. Ella decidió responder a Jamila Dahabreh, supuesta saliente de su esposo.

Sofía negó que sea una “interesada” tal como dejó entrever Jamila, quien reveló que el alcalde de La Molina debe entregarle una casa a su aún esposa y cumplir “requisitos económicos” para que firmen el divorcio.

“Que desafortunado el comentario, ese es un tema que nadie la ha dado una autorización, ni Álvaro ni yo, en hacer un comentario. Yo tengo todavía un matrimonio, todavía no nos hemos divorciado y será un paso que vamos a dar. Lo que sí corresponde es arreglar esos temas, que es del patrimonio de mi hijo, una herencia que le dejó su abuelo porque para mí no es nada. Eso es lo que se tiene que regularizar. Yo no estoy pidiendo casa, querer dejarme así entre mujeres, nada que ver ” , comentó en ‘En Boca de Todos’.

Sofía Franco le manda mensaje a Jamila Dahabreh

Sofía Franco dijo que no quiere perder tiempo mandando cartas notariales ni demandas, por lo que le mandó un mensaje final a Jamila, tras sus explosivas declaraciones en ‘Magaly TV La Firme’.

“Que baje los ánimos, no estamos para perder tiempo, que se dé su valor, que se respete y respete a su familia. No vamos a llegar a una carta notarial, acciones, legales”.

