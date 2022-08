Jamila Dahabreh sacó la artillería pesada en su reciente entrevista con ‘Magaly TV La Firme’ donde reveló que Sofía Franco le había pedido una casa y otros “requisitos económicos” a su esposo Álvaro Paz de la Barra para firmarle el divorcio.

“A mi me enseño los papeles de que se iba a divorciar [¿Ella quería una casa?] exacto, creo que faltaba lo de la casa. [Mientras no le daba la casa no se iban a divorciar...] así es”, fueron las explosivas declaraciones de Jamila ante Magaly Medina.

Tras salir a la luz estos detalles, Sofía Franco, desde México, respondió con todo. La conductora de TV consideró de “mal gusto” las revelaciones de Jamila, en entrevista a diario TROME.

“Me parece de mal gusto opinar del patrimonio de una pareja de esposos. Es algo que, como familia, nos compete conversar a nosotros, nadie le autorizó a opinar”, sostuvo.

Asimismo, le mandó su ‘chiquita’ diciéndole que ella y el alcalde de La Molina se casaron por bienes mancomunados y que “el divorcio se dará en el momento que toque”.

“Que sepa que nos casamos con bienes mancomunados. Son 10 años de matrimonio y así llore y patalee, el divorcio se dará en el momento que toque”.

Cuando le recordaron que supuestamente Paz de la Barra se arrodilló ante Jamila, Sofía Franco solo atinó a responder: “Sí, increíble”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO