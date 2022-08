Jamila Dahabreh decidió desenmascarar a Álvaro Paz de la Barra, con quien tuvo una corta relación, pese a que sigue casado con la Sofía Franco. Como se sabe, el alcalde de La Molina siempre ha negado cualquier vínculo sentimental con la modelo, pese a a que había imágenes de ellos mostrándose cariñosos.

“Esos son chismes. Eso es meterse en terrenos de la farándula. Es una insensatez”, señaló el burgomaestre en el mes de setiembre, minimizando su cercanía con la modelo argentina.

Luego de esta polémica declaración Jamila aseguró que Paz de La Barra le pidió perdón entre lágrimas: “Cuando dijo lo de la insensatez, casi llorando me pidió perdón y me dijo que me amaba a mi y que por un tema de su política estaba dejando de lado eso”.

Las revelaciones ‘bombas’ de la modelo prosiguieron y confesó en ‘Magaly TV La Firme’ que ella y el alcalde hablaron de la posibilidad de tener un hijo.

“¿Te prometió que se iban a casar? ¿Qué iban a tener una familia?”, le pregunto Magaly, quedando en shock con las respuesta de Jamila. “Sí, claro hablamos de hijos. Después de papá de mi hija... después de muchos años sentí que volvía a tener una relación bonita, Sí (pensé que era el hombre con el que iba a convivir y casarme) porque lo hablamos”, dijo la modelo.

“No hay que jugar con las personas. No me importante si está con otra persona, solo quiero contar cómo fueron las cosas (...) Yo podría decir muchas cosas. Todas las promesas que me hizo ninguna me las cumplió. Era una promesa (irnos de viaje)”, agregó.

