Hoy no hubo peleas. Tommy Portugal fue puesto en el ojo de la tormenta tras las acusaciones de su hija por no darle su apellido ni el cariño que ella necesitaba. En medio de las discusiones, Magaly los convenció para que se hagan la prueba de ADN y el día de los resultados llegó y la ‘urraca’ tuvo la primicia.

“Probabilidad de paternidad, 99,9999, el análisis demuestra que sí tienen vínculo genérico con María Fernanda Veliz”, fue como Magaly Medina confirmó con papel en mano que Tommy Portugal y la hija que no lleva su apellido, sí son padre e hija, pero la ‘urraca’ agregó que ex examen no era necesario: “Hay cosas obvias, es como Vasco Madueño y Guillermo Dávila, eran dos gotas de agua”.

María Fernanda Veliz agradeció a Magaly por las pruebas y aclaró que su intención no es ser famosa con este caso: “No hice esto con ganas de fama o dinero, yo quería saber la verdad y eso y quisiera saber lo que sigue”.

Magaly aclaró los procesos que se deben seguir para que la joven lleve el apellido de su papá, mientras María Fernanda aclaraba que nunca rogó el apellido: “No estoy rogando un apellido, estoy pidiendo lo que me corresponde”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO