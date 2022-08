No se calló nada. Magaly Medina se olvidó de las amistades y decidió despotricar contra Andrés Hurtado, por haber llevado a 200 niños con cáncer al palacio de gobierno para recibir dinero por parte del gobierno, pero ya pasaron tres meses y según la ‘urraca’, el conductor de TV se lava las manos.

La denuncia por parte de Beto Ortíz es clara y acusa a Andrés Hurtado de darle al Presidente Castillo la popularidad que él tiene de ayudar y hacer bien social, ofreciéndoles dinero a niños con las ganas de vivir, pero que nunca llegó y Magaly se unió a la protesta.

“Él debió cerciorarse antes de poner la cara, de dónde sale el dinero, a qué entidades irá, cuando saldrá el dinero, estos niños esperanzados fueron, se pusieron su polito y fueron”, fue como la ‘urraca’ criticó a Andrés Hurtado, quien según Magaly, ya debería tener experiencia en estos procesos.

Sin ánimos de soltarlo, Magaly no creyó en que Andrés Hurtado haya afirmado que le hizo largas al presidente para hacer el donativo que nunca llegó: “Utilizas niños y encima enfermos y eso no se puede hacer Andrés Hurtado, a menos que haya otros intereses sub alternos que desconozcamos”, dejando entrever que habría gato encerrado.

