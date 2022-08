El pasado 4 de junio, Rodrigo González fue buscado por efectivos policiales, que pretendían detenerlo por supuestamente incumplir las medidas legales a favor de Karen Schwarz y Cathy Sáenz. Ahora, ‘Peluchín’ volvió a hablar sobre el tema, pero reveló un detalle que dejo en shock a más de uno.

¿Qué pasó? Según contó, Andrés Hurtado, quien tiene una cercana relación con el presidente Pedro Castillo, llamó a su abogado, el doctor Iván Paredes la mañana de ese día. El presentador de espectáculos sintió esa llamada como una ‘amenaza’.

“Cuando paso lo de las denuncias que me llegaron de la comisaría de Surco. Chibolín llamó a mi abogado y mi abogado me dice ‘¡¿Qué raro, no?! ¿Por qué me tuvo que haber llamado a mí?’”, reveló Rodrigo González.

“Le dijo: ‘Hola, soy Andrés Hurtado’ y colgó y ese mismo día llegaron las denuncias. Lo sentimos como... ¿Cómo quieren que lo tome?”, especuló.

