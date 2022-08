Andrés Hurtado arremetió contra el Ministerio de Economía Finanzas (MEF) por no cumplir la promesa de desembolsar más de 4,183 millones de soles a fin de garantizar el tratamiento integral a los pacientes con cáncer y el acceso a medicamentos oncológicos.

Recordemos que el pasado 12 de mayo, en el marco del Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer, Pedro Castillo apareció junto al conductor de televisión y prometieron entregar más de 4 millones de soles a los enfermos de cáncer. Incluso, el Mandatario invitó a Palacio de Gobierno a más de 200 niños que luchan contra el cáncer y mencionaron que el primer año se invertirán 1,100 millones de soles, en favor de los menores de edad.

Sin embargo, todo fue solo para las cámaras, ya que más de tres meses después, el dinero no ha sido entregado. “Es una una tristeza que el Ministerio de Economía no le dé al Presidente Castillo el dinero para comprar la medicina para el cáncer”, comentó Andrés Hurtado.

“Vengo pidiendo varios sábados que se dé el dinero y que no jueguen con la salud y la vida de los pacientes con cáncer”, escribió en su cuenta de Instagram junto al video emitido hace tres semanas en su show ‘Porque hoy es sábado con Andrés’.

Andrés Hurtado, fue uno de los invitados especiales de Palacio de Gobierno la tarde del jueves, luego de que se aprobara una inversión de más de 4 billones de soles a favor de las personas que sufren algún tipo de cáncer.

Hurtado estuvo acompañando de una paciente, quien no paraba de llorar: “si ella se muere, yo le voy a llevar el cadáver al MEF, no donde el Presidente Castillo, todos los que mueran en este set voy a llevarlos a las puertas del MEF porque el MEF ya debería desembolsar para que las medicinas en nuestro país sean gratuitas. Si el Presidente Castillo ya otorgó el dinero hace tres meses, la pregunta que me hago es si el cheque ya esta listo por qué el MEF no lo desembolsa”.

