Andrés Hurtado, conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, volvió a generar polémica luego de reprochar EN VIVO a una madre de familia que acudió a su set de televisión este sábado 6 de agosto a pedir ayuda para su menor hijo minusválido en silla de ruedas.

En una de las secuencias del programa de Panamericana TV, ‘Chibolín’, aprovechó para llamarle la atención a la joven mujer de 38 años de edad que acudió a pedir caridad.

“Mi amor, qué necesitas que haga por él niño”, preguntó Hurtado. “Hace una semana está hospitalizado porque le dio neumonía, hay que sacarle más análisis, el seguro no me cubre (...) mi casita es de arena, el no puede. Necesito para la tramitación, yo trabajo y no puedo verlo. Tengo 6 niños”, respondió la madre.

“¿Cuántos hijos?”, replicó el presentador. “Seis”, contestó ella. Luego que la mujer le responde al conductor que tenía seis hijos, él reacciona incómodo y le responde lo siguiente:

“¡No seas mala pues, no seas abusiva, pues! ¿Seis hijos, y tan joven?, ¿Qué te pasa?, ¿Qué te sucede? ¿No puedes traer hijos al mundo y tenerlos así? ¿Cuántos hijos enfermos tienes? ¿Y dónde está el papá? Lo voy a hacer por el niño ¿sabes? No me das pena nada, nada. Me pareces irresponsable. ¡Seis hijos y tan joven! ¿seguro que ni 30 años tienes?”, cuestionó el padre de Josetty Hurtado.

¡¿Hasta cuando se permitirá que Andrés Hurtado humille a los más pobres en vivo y en directo?! ¡¿Por qué nadie hace nada por esto?! pic.twitter.com/MiFC0B1sh4 — Blue ⚠️ (@cuidado_obra) August 7, 2022

