Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, arremetió contra Andrés Hurtado, quien recibió varios cuestionamientos en redes sociales por sus polémicos comentarios contra una paciente con cáncer que se presentó en su show “Porque hoy es sábado con Andrés”.

“Si la señora muere, hay que llevar su cadáver al Ministerio de Economía y Finanzas”, dijo ‘Chibolín’ y esto generó la indignación de varias personas, incluso algunos pidieron que sea censurado de la TV.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Andrés Hurtado?

Este lunes 1 de agosto, el popular ‘Peluchín’ enfureció EN VIVO contra el padre de la influencer Josetty Hurtado, a quién calificó como una persona ‘insensible’ y ‘sin corazón.

“Veo a un presentador consumido por su propio personaje, actuando de empático revelando lo más bajo de su personalidad. No creo que él con tantos años en televisión no tenga un manera más empática, más humana, menos agresiva, menos sensible que esta para ayudar a alguien”, comentó Rodrigo González durante su programa de Willax TV.

“Puede ayudar y eso está bueno, pero haciéndolo así, haciéndole pasar un rato así a la gente, él dice que quiere ser el nuevo Ferrando, pero yo he visto a Augusto Ferrando riéndose con la gente, no de la gente, no haciendo esto, no humillando a alguien para darle algo (...) Una persona enferma que va en busca de ayuda que la traten así, que le hablen así, que le hablen así a su familia me revela una falta de sensibilidad absoluta. El dice que no tiene estudios, pero eso me parece digno de una persona que no tiene corazón, no entiendo lo que acabo de ver, me parece incalificable. Eso es denigrar, humillar a una persona”, agregó Rodrigo muy furioso.

