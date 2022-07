Zully Pinchi se ha convertido en una de los personajes del momento tras ser la protagonista de una presunta infidelidad con el expresidente Martín Vizcarra. La abogada presentó su libro ‘Pionono de vitrina’ este jueves 28 de julio en la ‘Feria internacional del libro’ y decidió responder a las críticas que ha recibido por su presencia en el evento literario.

La política no se quedó callada y decidió responderle a Rodrigo González, con quien tuvo una acalorada entrevista en el set de ‘Amor y Fuego’.

¿Qué dijo Zully Pinchi sobre Rodrigo González?

“¿Quién es ‘Peluchín’?”, comentó Zully Pinchi a La República. “Cada quien tiene su estilo, si el señor tiene esa manera de entrevistar, cada quien con lo suyo”, agregó.

Asimismo, Zully Pinchi aprovechó para contestarle a Magaly Medina, quien tildó de ‘atorrantada’ su asistencia a la FIL Lima 2022.

“Yo escribo hace más de 10 años y mis poemas han sido valorados por la pluma de europeos, entonces no tengo mucho que decir... Creo que hay talento en el país, pero cada quien tiene su estilo, su forma y sus fondos, la poesía trata de eso, el arte es abstracto y empírico, entonces es libre a la interpretación. Si a la señora Magaly, que es una mujer a la cual yo admiro y respeto mucho, no le gusta, no pasa nada, hay libertad de opinión”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR