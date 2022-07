En los últimos días ha trascendido que Sergio Peña habría terminado su romance con Tepha Loza tras pocos meses de relación. Y es que algunos no le tenían fe a esta pareja, entre ellos Rodrigo González, quien pronosticó que no durarían mucho tiempo.

En el mes de mayo, cuando recién tenían algunas semanas de romance, el popular ‘Peluchín’ se burló de la exchica reality: “Tepha Loza ya habla como si fuera la esposa de Peña, ella está matriculadísima, no le han contado que le va a durar el romance lo que al sabor de...”.

“Ella está muy emocionada y lo tiene muy creído de que realmente esta pareja...”, comentó el conductor, aunque su colega, Gigi Mitre, les dio el beneficio de la duda: “Bueno, uno nunca sabe en el amor”.

“Ay, Gigi”, se burló Rodrigo González. “Yo pienso que los dos se gustan, yo pienso que a él le fascina, le encanta la milonga”, dijo Gigi Mitre.

Asimismo, ‘Peluchín’ aseguró que a Sergio Peña le gustaba estar en boca de todos: “¿Cómo que no lo metan? Él se mete de cabeza solito, le encanta la milonga, qué poco lo conoces”.

“Dice que está enamorada, ni siquiera lo conoce, todos nos hemos dado cuenta que le encanta la milonga y tú lo quieres bloquear, le quieres quitar lo que a él más le gusta”, acotó Rodrigo González.

Gigi Mitre también indicó que Sergio Peña sabía con quién se estaba metiendo: “Ni que ella trabajase de secretaria en un banco y nadie sabe quién es ella. No pues, si no quiere la farándula y no quiere que lo involucren, pues vas y te buscas una chica que no sea famosa ni influencer”.

“Ella está viviendo su novela”, expresó ‘Peluchín’.

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR