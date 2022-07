Se encienden las alarmas. Zully Pinchi estuvo como invitada especial en el programa “Amor y Fuego”, donde vivió un tenso momento al enfrentarse EN VIVO a los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes no dudaron en aprovechar la oportunidad para preguntarle sobre el presunto amorío que habría tenido con el expresidente, Martín Vizcarra.

“Señora, mis seguidores me escriben y me preguntan si usted en algún momento fue la amante de Vizcarra (...) Porque este mismo pensamiento e interrogante es muy similar a la que yo tengo y seguro Gigi también”, comenzó diciendo el conductor.

“Mira Rodrigo, con todo el respeto y cariño. Tienen un hermoso set, se ufanan de ser los mejores conductores del Perú, inviten al señor Vizcarra y pregúntenle todo. Un hombre como tú, que tiene el autoestima tan alta, no te des por vencido, persevera y estoy segura que vas a lograr que él venga aquí y se va a reír (...) Yo también tengo muchas opiniones de ustedes dos y por respeto no se las digo. Ustedes me están faltando el respeto... Compruébame tú de quiénes son esos mensajes y ahí hablamos”, respondió la abogada.

“¿Cómo está tan segura? ¿Lo conoce perfectamente que sabe que eso podría pasar? Usted sabía que le íbamos a pregunta sobre eso. ¿Entonces cómo es Zully Pichi? Para averiguar más sobre usted”, le responde inmediatamente el popular ‘Peluchín’.

En ese sentido, la excandidata al Congreso por Somos Perú le pidió a Rodrigo que no le falte el respeto, y hasta le recordó las distintas denuncias que tiene por distintas féminas pertenecientes al medio.

“Todo el Perú está viendo cómo tratas a una mujer. ¿Así te enseñó tu mamá que dices tan orgullosa está de ti? Creo que le faltó una lección a tu mamá, debes de respetar a las mujeres porque naciste de una”, expresó Zully bastante molesta.

“Usted respete a la mujer de Vizcarra, si piensa con tanta sororidad como dice. No debió meterse en el medio de un matrimonio. No debería estar aquí lucrando con esto y jugando al mensaje ambivalente para buscar notoriedad”, finalizó diciendo González.

