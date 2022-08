Andrés Hurtado habló sobre la relación entre Gisela Valcárcel y Diego Bertie, quien falleció este viernes 5 de agosto tras caer del piso 14 de su departamento en Miraflores. El presentador de TV confesó que la ‘señito’ sentía una fuerte atracción por el cantante y actor de 54 años.

El conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, sostuvo que fue el nexo entre el galán de telenovelas y la conductora de ‘La gran estrella’.

¿Qué dijo Andrés Hurtado sobre el ‘amorío’ entre Gisela Valcárcel y Diego Bertie?

“Gisela toda su vida moría por Diego Bertie y me decía: ¿Qué te dijo?. No me decía nada. Me tenía seco Gisela. Ésta es una primicia para ustedes. Yo estaba en medio de los dos para que se de. La que estaba perdidamente enamorada era Gisela”, contó a La República.

“¿Había algún interés de parte de Diego Bertie?”, le preguntaron. “(Diego) se ponía muy nervioso y en ese momento Gisela hacía el “Aló Gisela” y yo le decía a él: ¿Qué quieres que haga si se muere por ti?. Se lo iba a decir hoy”, respondió.

“Él lo ha dicho en el programa de Ethel, a veces es incómodo hablar de alguien que ya está en el cielo, pero en este caso sí hay credibilidad, Diego lo ha comentado la semana pasada y me rompió la primicia (...) Había más detalles sobre Gisela y Diego, pero ya no se pueden hablar porque hay que respetar la memoria”, agregó.

