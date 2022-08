La madrugada de este viernes 5 de agosto ocurrió el lamentable fallecimiento del actor y cantante Diego Bertie, el cual ha dejado enlutado a todo el país. El artista deja a Aissa, su única hija, quien ahora está bajo el único cuidado de su exesposa Viviana Monge.

A pesar de que siempre trató de mantener su vida privada, su historia de amor con Viviana Monge, madre de su hija y con quien estuvo casado 7 años, quedará por siempre en la historia. Aquí te la contamos.

¿Cómo surgió la historia de amor entre Diego Bertie y Viviana Monge?

El guapo galán de telenovelas fue conquistado por Viviana Monge, psicóloga de profesión, con quien estuvo casado 7 años. Esta unión dio como fruto el nacimiento de Aissa, quien ahora tiene 24 años. Diego y Viviana se conocieron en el conocido balneario de Ancón cuando ella fue a ver la obra teatral “Bodas de sangre”.

¿Cómo fue la boda de Diego Bertie y Viviana Monge?

El 8 de mayo de 1997, la pareja dio el gran paso y se casaron en una boda bastante discreta y privada, incluso en las redes hay pocas fotos sobre este día.

¿Por qué se separaron Diego Bertie y Viviana Monge?

A pesar de ser una de las parejas más consolidadas de la farándula, en el 2004 anunciaron su divorcio y Bertie expresó públicamente su deseo de no volver a contraer matrimonio nuevamente. Hasta ahora se desconoce las razones exactas de su separación. Lo que si se sabe es que tenían una buena relación y eran buenos amigos.

Diego Bertie y Viviana Monge

“Me enamoré de una mujer con la que tengo dos hijos. Mi hija, de 22 años, y tengo un hijo que no es mío, no es mi sangre. Es un niño especial, él me ama y yo lo amo como si fuera mi hijo. Ese es el tipo de relación que yo tengo”, dijo Diego Bertie sobre su relación con Viviana Monge en una entrevista con el programa de Magaly Medina.

Como se sabe, Diego Bertie confesó su homosexualidad a sus 54 años e incluso aclaró que su hija era consciente de ello desde que tenía 6.

