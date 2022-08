El fallecimiento de Diego Bertie ha enlutado al mundo del entretenimiento y arte en general. El cantante y actor de 54 años cayó del piso 14 en el edificio de su vivienda ubicada en Miraflores. Por este motivo, diferentes programas de espectáculos han recordado diversos momentos emotivos que protagonizó el artista a lo largo de su carrera.

El programa ‘Vida y Milagros’ de Milagros Leiva conversó con Diego Bertie donde se refirió a la trágica e intempestiva muerte de su padre Jaime Bertie Espejo.

Diego Bertie y la muerte de su papá

El interprete de ‘Qué difícil es amar’ recordó una tierna anécdota cuando hizo un viaje inolvidable con su padre a Estados Unidos y Canadá. “A los 15 años yo hice un viaje muy importante con mi papá, siempre habíamos hecho el típico viaje familiar a Miami, con todos los hermanos, la tribu, pero esta vez me tocó viajar solo a mí con mi papá, con mi mamá y mi abuela”, dijo.

“Me llevó al teatro a ver dos obras, me llevó a ver Annie y Evita, yo me quedé alucinado, fue como una euforia, la música me volvió loco y aparte del trip a Nueva York, hicimos un roadtrip por todo el norte de Estados Unidos, cruzamos Canadá, fue en todo el otoño. Fue un viaje inolvidable para mí. Nunca me imaginé que dos años después mi padre moriría”, agregó.

Diego Bertie: “Fue un accidente suicida. Son cosas que ocurren”

El actor reveló que su padre murió cuando solo tenía 17 años, pero no quiso contar detalles. “Digamos que se fue intempestivamente, no estaba planeado para nada. Fue un accidente, un accidente suicida. Bueno, es así, son cosas que ocurren”, expresó.

“Yo me quedé con todo el amor de mi padre, yo amaba a mi padre sobremanera. Él me decía siempre que yo era su escudero y yo, a pesar de tener 18 años, para mí el mejor plan era estar con mi papá, lo adoraba con locura, era un hombre muy noble, muy querido, todo el mundo quería estar con él, cerca de él. Tenía un gran corazón”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO