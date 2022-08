La mañana de este viernes 5 de agosto, el actor y cantante Diego Bertie falleció tras caer del piso 14 de su departamento ubicado en el Malecón de la Reserva, Miraflores. Según indicaron los bomberos, el artista de 54 años llegó sin vida al Hospital Casimiro Ulloa.

Ante ello, la periodista Juliana Oxenford lamentó el fallecimiento del actor. Asimismo expresó su molestia y tuvo fuertes palabras contra algunos medios de comunicación por la poca empatía que han tenido con los familiares de Diego Bertie.

¿Qué dijo Juliana Oxenford?

“Si la familia decide reservarse y no compartir la información de dónde será velado Diego Bertie, hay que cumplir con eso. Es lo mínimo que podemos hacer siendo periodistas responsables que entendemos el dolor de otras personas”, comentó durante su programa ATV Noticias.

“Es muy duro. Los seres humanos tenemos derecho a llorar en soledad y en privado, con nuestros familiares y la gente que queremos, no estar expuestos a una situación donde van a terminar presentando un primer plano de la lágrima, del dolor. Eso no es noticia. La noticia es que Diego Bertie dejó de existir a los 54 años. Lo único que importa es que la gente que lo quiso tanto pueda recuperarse de un evento tan doloroso como este”, agregó.

Por último, Juliana Oxenford exigió respeto para la hija del actor, Aissa Bertie: “La hija no tiene ningún tipo de exposición. No es famosa, no es una persona que quiera tener a la prensa encima. Se acaba de enterar de que su padre ha muerto”.

