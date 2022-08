Sin filtro alguno. Juliana Oxenford se mostró bastante indignada y no dudó en enviarle un contundente mensaje a Phillip Butters, luego que el periodista lanzara ácidos y peculiares comentarios sobre la muerte de Diego Bertie.

Recordemos que desde la mañana, el polémico conductor se volvió viral en todas las redes sociales por brindar algunas “teorías” sobre el triste fallecimiento del reconocido actor y cantante peruano.

“Diego Bertie ha tenido una vida bien difícil y últimamente apareció otra vez en pantalla para volver a cantar (...) Ha tenido una vida muy dolorosa, muy dolorosa (…) Que descanse en paz quien no tuvo paz en su vida. Su madre, sus hermanos, amigos deben estar destrozados”, dijo Butters en su programa.

Frente a ello, la periodista de ATV arremetió contra su colega por no respetar el luto y dolor ajeno. “No entiendo cómo hay gente, sobre todo periodistas, que se jactan de ser tan serios, que son capaces de hablar sin ningún tipo de respeto, sin ningún tipo de compasión, sobre una persona que fue y va ser mucho mejor que él, sabe perfectamente a quién me refiero, Phillip Butters”, expresó bastante molesta.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO