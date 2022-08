Diego Bertie Brignardello, actor y cantante peruano, falleció la madrugada de este viernes 5 de agosto tras sufrir una aparatosa caída en su vivienda en Miraflores. El artista de 54 años presentó en exclusiva para la revista ‘Hola’ a su única hija, Aíssa Bertie, fruto de su relación con su exesposa Viviana Monge.

En el año 2015, el interprete de ‘Qué difícil es amar’ abrió su corazón y habló sobre su faceta de padre y mencionó que aprendió a ser papá, pues consiguió que la relación con Aíssa, sea auténtica, “llena de amor y respeto”.

¿Qué dijo Diego Bertie sobre su hija Aíssa?

“Aprendí a ser papá, porque nadie te enseña cómo debes hacer las cosas. Las relaciones ya no son unilaterales, ahora los hijos también se pueden comunicar, opinar y lo más importante es el diálogo. Con Aíssa tenemos muy buena relación: nos adoramos y nos respetamos. Hemos pasado por un montón de cosas y hemos aprendido juntos”, comentó en ese entonces.

“Si hay algo que me gusta mucho de ella es que sabe lo que quiere. En ese sentido, ha valido la pena confrontar los problemas de frente y creo que el trabajo que hicimos Viviana (Monge) y yo al criarla ha sido muy bueno. Obviamente, ahora le toca independizarse un poco de sus padres y volar. Pero no hay nada de lo que no podamos conversar”, agregó.

Asimismo, Diego Bertie señaló que pensó que había perdido a su familia cuando se separó de Viviana Monge, la madre de su hija: “El amor tiene mil maneras; y la vida, formas inesperadas de resolver las cosas. A pesar de que tomamos caminos diferentes, jamás dejamos de ser una familia”.

“Aíssa tiene un hermano al cual yo quiero como mi hijo, y ella lo sabe. La libertad, a la larga, genera mejores y más auténticas relaciones”, expresó.

